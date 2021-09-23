ناريشكين يعلق على التصريح البريطاني الجديد حول "قضية سكريبال"

قال سيرغي ناريشكين مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، إن تصريحات سكوتلانديارد حول تورط مزعوم لروسي ثالث في قضية سكريبال هي كذبة أخرى.

وأشار إلى أنها محاولة لصرف انتباه الجمهور، عن فرار الناتو المخزي من أفغانستان. وأضاف: "حسب رأيي هذه محاولة، للتستر على الكذبة السابقة أو دعمها بكذبة أخرى".

وتابع ناريشكين: "بالإضافة إلى ذلك، في ضوء الأحداث الأفغانية الأخيرة، ربما تكون هذه أيضا محاولة لصرف انتباه الجمهور عن عار الفرار من أفغانستان – وخاصة فرار قوات الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا، لإلهاء الجمهور عن حقيقة أن الناتو لم يعد في الوقت الحاضر قادرا على الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة أو تلك من العالم".

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في وقت سابق، وجهت الشرطة البريطانية اتهامات إلى مواطن روسي ثالث في قضية التسميم المزعوم لرجل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

المصدر: نوفوستي