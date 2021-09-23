غوتيريش: الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تريد "أفغانستان مستقرة"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام اجتماع عقده الأربعاء مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي أن الدول الخمس "تريد جميعها أفغانستان مستقرة".

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وقال غوتيريش لمجموعة من الصحافيين إن الوزراء الخمسة أكدوا خلال الاجتماع أنهم جميعا يريدون "أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا تكون ملاذا للإرهاب، وأفغانستان تكون لدينا فيها حكومة جامعة تمثل مختلف قطاعات السكان".

وعقد الاجتماع في قاعة مجلس الأمن الدولي بمبادرة من بريطانيا التي أبدت رغبتها في التحدث "بصوت واحد مع طالبان".

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" قبل الاجتماع بشأن ما إذا كان ممكنا التوصل إلى موقف موحد بين الدول الخمس بشأن حركة "طالبان"، قال السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون إن "الوحدة في كل مكان".

وكانت "طالبان" التي تسعى للحصول على اعتراف دولي بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان طلبت من الأمم المتحدة السماح لها بأن تلقي كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنتهي اجتماعاتها مساء الاثنين المقبل.

لكن الولايات المتحدة قالت إن لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة التي يعود إليها أمر تحديد الجهة التي تمثل أي دولة عضو في المنظمة قالت إن اللجنة لن تجتمع قبل نوفمبر.

المصدر: أ ف ب