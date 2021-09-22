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الداخلية الأوكرانية: الذخيرة المستخدمة في محاولة اغتيال مساعد زيلينسكي من صنع أجنبي

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الداخلية الأوكرانية: الذخيرة المستخدمة في محاولة اغتيال مساعد زيلينسكي من صنع أجنبي
Globallookpress Volodymyr Tarasov
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (على اليسار) ومساعده سيرغي شيفير (على اليمين)
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أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني يفغيني ينين أن الذخيرة التي استخدمها المعتدون في محاولة اغتيال سيرغي شيفير، مساعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هي أجنبية الصنع.

وقال نائب الوزير في حديث لقناة "أوكرانيا 24"، يوم الأربعاء: "هذا عيار 7.62 ملم، ونحن نرى طلقات خاصة. وهي لا تصنع في أوكرانيا ولم تستخدم في أوكرانيا تقريبا. وهي من صنع هنغاريا".

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وأضاف ينين: "نعمل الآن على تحديد التوقيت المحتمل لدخولها أوكرانيا ومن صنعها. ولا نستبعد أنه تم تهريبها إلى أوكرانيا".

يذكر أن سيارة مساعد الرئيس الأوكراني سيرغي شيفير تعرضت لإطلاق النار في كييف يوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة سائقه بجروح. وقالت الداخلية الأوكرانية أن هدف الهجوم كان اغتيال شيفير.

المصدر: RT

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