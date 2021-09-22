البنتاغون يعلن عن إنشاء مركز إقليمي خاص بالقطب الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مركز إقليمي معني بالمنطقة القطبية الشمالية، وعين الجنرال راندي كي، قائدا له.

وقال البنتاغون، في بيان: "يبدأ الجنرال المتقاعد في القوات الجوية المسلحة للولايات المتحدة، راندي كي، بتولي مهام كبير المستشارين لشؤون الأمن في القطب الشمالي للمساعدة على إنشاء مركز أبحاث الأمن الأركتيكي، الذي سيمثل سادس مركز إقليمي لوزارة الدفاع".

وتابع البنتاغون: "كما سيعمل كي مع الدول الشركاء لضمان الاستقرار والقواعد الصحيحة في القطب الشمالي، الأمر الذي سيساعد الولايات المتحدة وكل الدول الأركتيكية".

وسبق أن تولى كي عام 2020 رئيسا للجنة الأمريكية للأبحاث الأركتيكية، كما سبق أن ترأس المركز الخاص بأركتيكا في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

المصدر: وكالات