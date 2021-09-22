الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بزعم دهسه مستوطنة قرب رام الله

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شابا فلسطينيا من سكان بلدة العيزرية، بزعم دهسه مستوطنة عصر اليوم قرب مستوطنة معاليه مخماس جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المستوطنة أصيبت بجروح متوسطة ونقلت للعلاج، فيما قامت قوات إسرائيلية بالبحث عن المنفذ قبل أن تعتقله وتنقله للتحقيق.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت عن المستوطنة قولها إن سيارة تحمل لوحة فلسطينية اصطدمت بها، مضيفة أنها أبلغت الشرطة بعد ساعتين من الحادث.

المصدر: "جيروزاليم بوست"