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وسائل إعلام إسرائيلية: توقيف شاب بدعوى تهديده المارة بسلاح في تل أبيب

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وسائل إعلام إسرائيلية: توقيف شاب بدعوى تهديده المارة بسلاح في تل أبيب
AP Sebastian Scheiner
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة ألقت القبض على شاب بدعوى تهديده بمهاجمة المارة بسلاح في تل أبيب.

أوضحت تقارير صحفية أن الموقوف، وهو شاب في سن 22 عاما من سكان يافا، هدد المارة في رصيف بسلاح ناري.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات من موقع الحادث.

يتبع..

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