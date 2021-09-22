وسائل إعلام إسرائيلية: توقيف شاب بدعوى تهديده المارة بسلاح في تل أبيب

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة ألقت القبض على شاب بدعوى تهديده بمهاجمة المارة بسلاح في تل أبيب.

أوضحت تقارير صحفية أن الموقوف، وهو شاب في سن 22 عاما من سكان يافا، هدد المارة في رصيف بسلاح ناري.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات من موقع الحادث.

אזרחים צעקו "מחבל מחבל": תושב יפו בן 22 נעצר בטיילת בת"א בחשד שאיים באקדח על עוברי אורח@ittaishickpic.twitter.com/8OWpdjQXDl — כאן חדשות (@kann_news) September 22, 2021

يتبع..