نشطاء مناخ في بريطانيا يواجهون السجن بسبب إغلاقهم طرقا سريعة

صرح وزير النقل البريطاني غرانت شابس اليوم الأربعاء بأن نشطاء البيئة الذين أغلقوا مرارا أكثر الطرق السريعة ازدحاما في بريطانيا يواجهون عقوبة السجن.

وكتب شابس في تغريدة قائلا: "إغلاق الطرق السريعة أمر متهور ويعرض الأرواح للخطر.. طلبت من شركة (ناشونال هاي وايز) أن تسعى إلى إصدار أمر قضائي ضد متظاهري (إم 25)، وهو ما أصدره القاضي الليلة الماضية".

وأغلق أعضاء بجماعة "إنسوليت بريتين" أجزاء من الطريق السريع "إم 25" الذي يحيط بالعاصمة البريطانية خمس مرات خلال أكثر من أسبوع، من خلال الجلوس على الأرض وكتابة اسم جماعتهم على الطريق ورفع اللافتات أمام حركة المرور، كما استهدف البعض طرقا سريعة أخرى.

وألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين، الذين يطالبون الحكومة بتحسين عزل المنازل للحد من الانبعاثات الناتجة عن التدفئة وتزويد المنازل بالكهرباء.

وأفادت الجماعة بأنها ستنهي حملتها بمجرد أن تسمع "التزاما حقيقيا" من الحكومة بتنفيذ مطالبها.

المصدر: "أسوشيتد برس"