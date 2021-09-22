متحدث باسم طالبان يؤكد أن الحركة بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة بهدف إقامة علاقات معها

أكد المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، أن حركة طالبان وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة حملت دعوة إلى إقامة علاقات معها.

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وقال المتحدث باسم الحركة أن "الإمارة الإسلامية بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى إقامة علاقات بهدف تمهيد الطريق للتعاون ... الإمارة الإسلامية تتوقع من الأمم المتحدة الرد بشكل ايجابي على هذه الرسالة حتى يمكن البدء في العمل معا ".

وفي وقت سابق، صرّح نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة انباء نوفوستي أن طالبان أرسلت خطابا إلى الأمم المتحدة ذكرت فيه أن الممثل الدائم لأفغانستان، المعين من قبل الحكومة السابقة، غلام إسحاقزي، لم يعد يمثل البلد في المنظمة. كما أعلنت حركة طالبان تعيين ممثل أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة، هو محمد سهيل شاهين.

وكانت حركة طالبان سيطرت من جديد على السلطة في البلاد أوائل أغسطس الماضي، ودخل مسلحوها العاصمة كابل في منتصف الشهر، وأعلنت الحركة في اليوم التالي انتهاء الحرب.

وأكملت القوات الأمريكية انسحابها ليلة 31 أغسطس، منهية بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد.

ولاحقا في 6 سبتمبر أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على محافظة بنجشير، آخر ولاية من 34 كانت خارج نفوذها، وفي اليوم التالي جرى الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي