بوتين يبحث مع دراغي التصدي لانتشار الإرهاب وإعادة إعمار أفغانستان

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، مستجدات الوضع في أفغانستان وحولها.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أصدرته اليوم أن بوتين ودراغي في مكالمتهما واصلا تبادل الآراء بشأن التطورات في أفغانستان، مضيفة أن كلا الطرفين أعربا عن "حرصهما على التعاون في التصدي لمخاطر انتشار الإرهاب والتطرف وجرائم المخدرات".

وتم خلال المكالمة، حسب بيان الكرملين، التأكيد على "أهمية إطلاق حوار بين الأفغان مع مراعة مصالح جميع الفئات الاجتماعية".

ولفت الكرملين إلى أن بوتين أطلع رئيس الحكومة الإيطالية على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 16 و17 سبتمبر خلال قمتي منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والقمة المشتركة بين المنظمتين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأولى بوتين ودراغي خلال المكالمة أهمية خاصة إلى ملف إعادة إعمار أفغانستان، لا سيما في ما يخص أنشطة "مجموعة العشرين" التي تترأسها إيطاليا هذا العام.

كما ناقش الزعيمان المسائل المتعلقة بقمة مجموعة العشرين القادمة، واستعرضا المسائل الأكثر إلحاحا المرتبطة بالعلاقات الثنائية وجائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT