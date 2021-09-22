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الفاتيكان: البابا فرنسيس مهتم بزيارة روسيا لكن الظروف لهذه الزيارة لم تتهيأ بعد

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الفاتيكان: البابا فرنسيس مهتم بزيارة روسيا لكن الظروف لهذه الزيارة لم تتهيأ بعد
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الكاردينال بيترو بارولين
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اعتبر الكاردينال، بيترو بارولين، رئيس دبلوماسية دولة الفاتيكان، أن البابا فرنسيس يتمنى زيارة روسيا، لكن الظروف لمثل هذه الزيارة لم تتهيأ بعد.

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وقال الكاردينال بارولين للصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش لقاء مع ممثلي حزب الشعب الأوروبي في روما: "أعتقد أن البابا مهتم بزيارة روسيا بين دول أخرى، لكن الظروف لمثل هذه الزيارة لم تتوفر بعد. تحقق أي أمنية يجب أن يتم في ظروف محددة".

وأضاف أنه لا يستطيع القول إن كان ممكنا عقد لقاء بين بابا الفاتيكان وبطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، في وقت قريب.

وكان البابا فرنسيس والبطريرك كيريل التقيا في هافانا في فبراير 2016، الأمر الذي وصفه حينذاك جميع المراقبين بأنه حدث تاريخي، سواء بالنسبة للحوار بين الكنائس والمذاهب المسيحية المختلفة، أو بالنسبة للعلاقات بين الكنيستين الرومانية الكاثوليكية والأرثوذكسية الروسية.

وأعلن البابا فرنسيس مرارا عن رغبته في زيارة روسيا.

 

المصدر: "تاس"

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