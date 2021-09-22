وزير الخارجية الإيراني يبعث برقية تهنئة لنظيره اللبناني ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان حكومة وشعبا

بعث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، برقية تهنئة لنظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

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وقال حسين أمير عبد اللهيان: "إيران تعتقد أن السلم والاستقرار في لبنان يأتي عبر الديمقراطية، وفي ظل الوفاق الوطني والتلاحم الداخلي، بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وأشار عبد اللهيان إلى أن "الشعب اللبناني حقق إنجازات لامعة في مواجهة الإرهاب والاحتلال والحركات التكفيرية، من خلال وقوفه إلى جانب المقاومة والجيش"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني لديه القدرة على حل مشكلاته بنفسه، وبالاعتماد على طاقاته الداخلية سوف يحقق الازدهار والتنمية".

وشدد وزير الخارجية على أن "إيران تقف دائما إلى جانب لبنان حكومة وشعبا".

المصدر: RT