فرنسا تنفي صحة تقارير إعلامية وتؤكد أنها لن تتنازل عن مقعدها في مجلس الأمن

قال قصر الإليزيه إنه على عكس ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن فرنسا لم تعرض التنازل عن مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

Contrairement aux affirmations du tabloïd anglais Daily Telegraph relayées ce matin, non, la France n’a pas proposé de laisser son siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Il est à la France et le restera. — Élysée (@Elysee) September 22, 2021

وقال الإليزيه في تغريدة على "تويتر" إن مقعد فرنسا في مجلس الأمن الدولي هو لها وسيبقى لها.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت، اليوم الأربعاء، أن فرنسا اقترحت التنازل عن مقعدها في مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي، مقابل قبول مقترحاتها بإنشاء جيش أوروبي موحد.

المصدر: الرئاسة الفرنسية