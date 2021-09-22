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فرنسا تنفي صحة تقارير إعلامية وتؤكد أنها لن تتنازل عن مقعدها في مجلس الأمن

أخبار العالم

فرنسا تنفي صحة تقارير إعلامية وتؤكد أنها لن تتنازل عن مقعدها في مجلس الأمن
Sputnik
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قال قصر الإليزيه إنه على عكس ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن فرنسا لم تعرض التنازل عن مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال الإليزيه في تغريدة على "تويتر" إن مقعد فرنسا في مجلس الأمن الدولي هو لها وسيبقى لها.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت، اليوم الأربعاء، أن فرنسا اقترحت التنازل عن مقعدها في مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي، مقابل قبول مقترحاتها بإنشاء جيش أوروبي موحد.

المصدر: الرئاسة الفرنسية

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