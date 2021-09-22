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مقتل عنصرين من "طالبان" ومدني في إطلاق نار نفذه مجهولون في جلال آباد

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مقتل عنصرين من
Sputnik
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أسفر هجوم شنه مسلحون على حاجز أمني تابع لحركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، في مدينة جلال آباد، عن مقتل 3 أشخاص، هم عنصرا أمن تابعان للحركة ومدني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش (حاجز أمني) لمسلحي طالبان وقتلوا اثنين منهم، وأحد المارة.

وأكد مسؤول بطالبان وقوع الهجوم مضيفا أن جميع الضحايا من المدنيين.

وفي حادث منفصل قالت مصادر محلية إن مسلحين من طالبان أصيبا أثناء محاولتهما تفكيك عبوة ناسفة في جلال آباد.

المصدر: RT + أ ف ب

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