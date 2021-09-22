الهزارة في أفغانستان يتعهدون باستئناف القتال ضد طالبان إذا لم تتخل عن "الاستبداد"

أعلن محمد كريم خليلي نائب الرئيس الافغاني السابق وزعيم إقلية الهزارة بأفغانستان، أن الجماعة ستلجأ للمواجهة المسلحة مع حركة طالبان "إذا لم تف الحركة بوعودها وتمتنع عن الاستبداد".

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وقال خليلي لمراسل وكالة أنباء تاس: "لقد رأينا حتى اليوم مجلس وزرائهم المؤقت، وهو غير شامل بأي شكل من الأشكال. واستمرار هذه العملية غير مقبول بالنسبة للقوى والمجموعات العرقية الأخرى. ليس هناك شك في أن هذا الوضع سيصبح غير مُحتمل أيضا لكل من الطاجيك والأوزبك، وسيعودون إلى ساحة المعركة سوية مع الهزارة".

وكانت حركة طالبان قد طلبت يوم الثلاثاء من الأمم المتحدة السماح لمتحدث باسم حكومتها بإلقاء كلمة أفغانستان في الدورة الحالية للجمعية العامة، واقترحت مرشحا جديدا لمنصب الممثل الدائم لآفغانستان لدى المنظمة العالمية، بدلا من ممثل الحكومة السابقة هناك.

وعقب محادثات في واشنطن، اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن اعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان لا يمكن أن يكون من دون شروط، ويجب أن يكون منسقا.

أما المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فقد صرّح بأن قضية رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على طالبان لم تتم مناقشتها حاليا في المنظمة.

المصدر: تاس