اليونان تستضيف 7 برلمانيات أفغانيات ضمن جهود الإجلاء من أفغانستان

وصلت سبع برلمانيات من أفغانستان إلى اليونان ضمن جهود الإجلاء الأوسع نطاقا، حسبما ذكرت السلطات اليونانية اليوم الأربعاء.

ويتوقع أن يسافرن إلى الولايات المتحدة بعد إقامة قصيرة في أثينا.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية: "سنستضيف النائبات وأفراد عائلاتهن في اليونان لفترة قصيرة حتى اكتمال إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة".

وأضافت: "اليونان ملتزمة باستضافة عدد رمزي من المواطنين الأفغان الذين يدافعون عن حرية التعبير والمساواة".

اتخذت الحكومة اليونانية موقفا متشددا بشأن الهجرة، قائلة إنها عازمة على منع عدد كبير من الأفغان من الوصول إلى البلاد على الرغم من الأزمة التي تتكشف في كابول.

المصدر: "أسوشيتد بريس"