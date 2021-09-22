مسؤول ديمقراطي يكشف أن سبب تعذر إقرار الموازنة الأمريكية هو المساعدات العسكرية لإسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، ستاني هوير، كشف أن سبب تعذر إقرار الموازنة الأمريكية يعود لبند المساعدات العسكرية لإسرائيل.

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وفي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قال زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، ستاني:"إن ما حصل ليس إلا تأجيل تقني بسبب الجدل داخل الكونغرس حول حجم العجز المالي في الموازنة الامريكية"، متعهدا بأن "يتم تمريره عما قريب"، في حين اعترضت جهات في الحزب الجمهوري على أقواله هذه.

وشددت هذه الجهات على أن "الأمر الأكثر أهمية يتمثل برضوخ قيادة الحزب الديمقراطي لضغوط المتطرفين فيه".

وكان عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي المنتمين الى ما يسمى بـ"الجناح التقدمي" حالوا دون إقرار الموازنة الأمريكية المتضمنة مساعدات عسكرية لإسرائيل، بحسب "مكان".

وفي التفاصيل، أشارت "مكان" إلى أن "عددا من أعضاء الحزب الديمقراطي حالوا دون إقرار بند الميزانية الذي ينص على منح إسرائيل مساعدات بمبلغ مليار دولار لتمويل ذخائر اعتراض يتم استخدامها في منظومات القبة الحديدية.

من جانبه، أوضح السناتور الجمهوري، تد كروز، أن "قيادة الحزب الديمقراطي استسلمت لليسار المعادي لليهود، الذي يضمر العداوة لدولة إسرائيل".

ونقلت "مكان" عن مصدر إسرائيلي كبير قوله إن "ثمة أغلبية داخل مجلسي الشيوخ والنواب تؤيد إقرار المساعدات الطارئة لدولة إسرائيل، ولكن الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي أصبح بيضة القبان، مع أن المساعدات ستتم المصادقة عليها في نهاية المطاف".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد تعهد خلال لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تأمين المساعدات الى إسرائيل.

المصدر: "مكان"