بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله في البيت الأبيض، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي، وقد جلس إلى جانبه جونسون، "سيتعين علينا العمل عليها".

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وأضاف أن "المناقشات مستمرّة" حول هذا الموضوع بين البلدين.

وخلال لقائه جونسون وجه بايدن تحذيرا شديد اللهجة إلى ضيفه، مؤكدا له أنه "لا يرغب على الإطلاق" في رؤية "الحدود الإيرلندية تتغير" بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددا في الوقت نفسه على أن "هذا الأمر والتوصّل لاتفاقية تجارية بين البلدين هما موضوعان مختلفان".

والأسبوع الماضي، ربطت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بوضوح احترام اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا، بأي مفاوضات تجارية مع لندن.

وتجري الحكومة البريطانية حالياً مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقة التي ستربط لندن مع الاتحاد بعد بريكست.

من جهته رحب جونسون بـ"التقدم الأخير في العلاقة بين لندن وواشنطن"، واصفاً رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه "رائع".

كذلك، أشاد جونسون بالاتفاقية الأمنية الاستراتيجية التي أبرمت مؤخّراً بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا، التي أثارت غضب فرنسا.

المصدر: أ ف ب