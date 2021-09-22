الكاميرات ترصد ردة فعل مقدم برامج في قناة أسترالية لحظة وقوع الزلزال (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع زلزال جنوب شرق أستراليا، خلال تقديم نشرة إخبارية على الهواء مباشرة وحالة القلق التي سادت مقدمي النشرة.

وضرب زلزال بقوة 5.8 درجة صباح اليوم الأربعاء على عمق ضحل جنوب شرق أستراليا، وأدى لاهتزاز المباني بقوّة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفا، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

المصدر: نوفوستي، أ ف ب