إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا أثناء مرافقته لرئيس بلاده في اجتماعات الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة البرازيلية عن إصابة وزير الصحة، مارسيلو كيروغا، بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبدأ وزير الصحة البرازيلي حجرا صحيا في نيويورك لمدة 14 يوما.

وتعد إصابة الوزير بفيروس كورونا الحالة الثانية من نوعها بين الوفد المرافق للرئيس بولسونارا خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن إصابة أحد أعضاء المجموعة التي تعمل على التحضير لزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "Globo"، أنه سيتم إجراء اختبارات لجميع أعضاء الوفد المرافق للرئيس البرازيلي، وسيعملون عن بُعد في الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس البرازيلي أعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن حكومته تعارض فرض الشهادة الصحية، لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد كورونا.

كذلك قال بولسونارو، الذي كثيرا ما تعرض لانتقاد على خلفية إدارته للجائحة في البرازيل، حيث أودت الجائحة في بلاده بأكثر من 590 ألف شخص، قال إن إدارته تدعم جهود التلقيح، لكنها لا تدعم لقاحا محددا، أو شهادة صحية، أو أي التزام آخر مرتبط باللقاح.

كما صرح بأنه سيكون "آخر برازيلي" يتلقى اللقاح.

المصدر: تاس