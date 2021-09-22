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لقاء بين الأمير تميم وجونسون في نيويورك

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لقاء بين الأمير تميم وجونسون في نيويورك
Sputnik
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر الوفد الدائم لقطر بمقر الأمم المتحدة، على هامش انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اللقاء، عن شكره لدور قطر في عمليات إجلاء مواطنين بريطانيين من أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم.

كذلك بحث الجانبان "علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وأوجه تنميتها وتطويرها في جميع المجالات"، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في أفغانستان.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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