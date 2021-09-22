هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا
Globallookpress Ivan Damanik
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أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل أستراليا.
وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 117 كلم شمال شرقي مدينة ملبورن، إحدى أكبر المدن الأسترالية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.
وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.
ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات جراء الهزة الأرضية.
ولم يصدر أيضا أي إنذار بشأن موجات التسونامي.
المصدر: "تاس"
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