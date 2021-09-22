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بريطانيا.. السجن 14 سنة لطبيب مصري كاد يقتل شريكته خلال "جلسات طرد الجن" (صورة)

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بريطانيا.. السجن 14 سنة لطبيب مصري كاد يقتل شريكته خلال
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أصدرت محكمة شيفيلد الملكية ببريطانيا حكما بسجن طبيب من أصل مصري لمدة 14 سنة بعد إدانته بحقن شريكته بمادة سامة "في إطار طقوس لطرد الأرواح الشريرة".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الطبيب حسام متولي شرع في قتل شريكته كيلي ويلسون من خلال حقنها بمخدرات في عدة جلسات في منزلهما في غريمسبي.

واستمعت المحكمة لأقوال متولي الذي اتهم شريكته بأنها تحت سيطرة أرواح شريرة.

وأدانت المحكمة الطبيب بثماني تهم، من بينها الحقن بمادة ضارة والاحتيال، كما ثبتت إدانته أيضا في اتهامات استراق النظر بعد اكتشاف كاميرا مخبأة في غرفة تبديل ملابس النساء في عيادته الخاصة.

وعلى مدار 8 أسابيع، استمعت هيئة المحلفين إلى مزاعم حسام متولي التي تضمنت اعتقاده بوجود كائنات أو "جن" داخل جسم شريكته وأنه كان يحاول إخراجه بقراءة آيات من القرآن ورش مياه وزيوت مباركة على بشرة ويلسون.

وألقي القبض على متولي بعد أن دخلت ويلسون في غيبوبة في الرابع من يوليو عام 2019، حيث كانت على وشك الإصابة بذبحة صدرية، ما تطلب نقلها إلى المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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