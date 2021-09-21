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جنرال أمريكي: سنهزم إذا كنا سنحارب غدا بالطريقة التي قاتلنا بها بالأمس

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جنرال أمريكي: سنهزم إذا كنا سنحارب غدا بالطريقة التي قاتلنا بها بالأمس
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الجنرال الأمريكي كلينتون هينوت
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دعا الجنرال الأمريكي كلينتون هينوت، نائب رئيس أركان سلاح الطيران للاستراتيجية والتكامل والمتطلبات، إلى إحداث تغييرات في الجيش الأمريكي لتجنب هزائم مستقبلية.

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وجاء تصريح هينوت خلال فعاليات المؤتمر السنوي للطيران والفضاء الإلكتروني، وفق ما نقلته مجلة Breaking Defense.

وأوضح الجنرال أنه بدون التفوق الجوي للجيش الأمريكي، فإن الولايات المتحدة لن تتمكن من حماية حلفائها في المحيطين الهندي والهادئ، مضيفا "إذا كنا سنقاتل غدا بالطريقة ذاتها التي حاربنا بها بالأمس فسوف نخسر، وهذا ليس طبيعيا".

وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة إذا ما حاولت إبراز قوتها في المجال الجوي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في الوقت الحالي، فإنها ستفشل، مؤكدا أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة باستخدام موقعها الجغرافي وتركيز القوات والموارد في المنطقة الكبيرة.

يذكر أن رئيس قيادة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون ريموند، كان قد أعرب في المؤتمر ذاته عن مخاوف بلاده من الأقمار المفتشة الروسية، التي تستخدم وفقا له، لجمع المعلومات الاستخبارية أو تدمير الأجسام الفضائية الأخرى.

المصدر: RT

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