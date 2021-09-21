ستولتنبيرغ ينوي لقاء لافروف وزيلينسكي في نيويورك

أعلن الناتو أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ، ينوي إجراء محادثات في نيويورك مع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وذكر المكتب الإعلامي للناتو، في بيان، أن ستولتنبيرغ سيلتقي على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، إضافة إلى مسؤولين وزعماء من الدول الأخرى بينهم لافروف وزيلينسكي.

وأضاف الحلف في بيانه أن ستولتنبيرغ سيكون موجودا في نيويورك حتى 23 سبتمبر.

المصدر: وكالات