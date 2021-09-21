مقاتلة "إف 16" أمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

أعلن البنتاغون أن مقاتلة "إف 16" تابعة لسلاح الجو اعترضت طائرة خفيفة فوق مدينة نيويورك التي تستضيف حاليا أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العديد من زعماء العالم.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالية (NORAD) في تغريدة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إن "مقاتلة من نوع "إف 16" طائرة خفيفة ذات محرك واحد، انتهكت حدود منطقة التعليق المؤقت للطيران فوق نيويورك".

ONE is the name given to air defense missions in N. America. NORAD closely coordinates air defense activities with the FAA and responds as required. Temporary Flight Restriction area violations such as this one occur from time to time and are a normal part of NORAD operations — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 21, 2021

وأضافت القيادة أن المقاتلة رافقت الطائرة الخفيفة حتى تغادر منطقة تعليق الطيران دون وقوع أي حادث عند الساعة 14:00 تقريبا بالتوقيت المحلي.

وأشارت القيادة إلى أنها تتابع الأوضاع وتنسق الأنشطة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وتتحرى في حال الضرورة، مضيفة أن انتهاكات منطقة تعليق الطيران على غرار ما حدث اليوم تحدث بين حين وآخر وتعتبر جزءا عاديا من أنشطة NORAD.

المصدر: RT