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مقاتلة "إف 16" أمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

أخبار العالم

مقاتلة
Globallookpress CTK Photo/Martin Salajka
صورة من الأرشيف
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أعلن البنتاغون أن مقاتلة "إف 16" تابعة لسلاح الجو اعترضت طائرة خفيفة فوق مدينة نيويورك التي تستضيف حاليا أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العديد من زعماء العالم.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالية (NORAD) في تغريدة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إن "مقاتلة من نوع "إف 16" طائرة خفيفة ذات محرك واحد، انتهكت حدود منطقة التعليق المؤقت للطيران فوق نيويورك".

وأضافت القيادة أن المقاتلة رافقت الطائرة الخفيفة حتى تغادر منطقة تعليق الطيران دون وقوع أي حادث عند الساعة 14:00 تقريبا بالتوقيت المحلي.

وأشارت القيادة إلى أنها تتابع الأوضاع وتنسق الأنشطة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وتتحرى في حال الضرورة، مضيفة أن انتهاكات منطقة تعليق الطيران على غرار ما حدث اليوم تحدث بين حين وآخر وتعتبر جزءا عاديا من أنشطة NORAD.

المصدر: RT

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