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بايدن: على العالم الاستعداد لمواجهة جائحة جديدة

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بايدن: على العالم الاستعداد لمواجهة جائحة جديدة
AP TIMOTHY A. CLARY / Pool AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء دول العالم إلى حشد جهودها لمواجهة جائحة فيروسية جديدة.

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وقال بايدن في كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن العالم يقف اليوم أمام خيارين، قائلا: "هل سنحارب معا من أجل إنقاذ الأرواح البشرية ونتكاتف كي نهزم كوفيد-19 ونتخذ جميع الخطوات اللازمة لنحمي أنفسنا من أي جائحة جديدة إذا اندلعت.. أم أننا لن نستطيع الاستفادة من الأدوات والمعارف المتاحة لحظة تصدينا لمتغيرات جديدة أكثر خطورة من الفيروس".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن الأزمات المحدقة تحمل في طياتها إمكانيات هائلة قد تستفيد البشرية منها إذا جمعت إرادتها وعزيمتها لذلك.

 

المصدر: "نوفوستي"

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