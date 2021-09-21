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"أف بي آي": الصين تمثل التهديد الرئيسي للأمن الاقتصادي الأمريكي

أخبار العالم

Globallookpress
العلمان الأمريكي والصيني
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قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي إن الصين تشكل "تهديدا كبيرا للأمن الاقتصادي للولايات المتحدة".

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ونقلت وكالة "تاس" عن راي قوله: "لا يوجد بلد آخر يشكل تهديدا أكبر لابتكاراتنا وأمننا الاقتصادي وأفكارنا الديمقراطية أكثر من الصين".

وبحسب رئيس الـ"أف بي آي"، يجري المكتب حاليا أكثر من ألفي تحقيق متعلق بالحكومة الصينية في هذا الشأن.

في وقت سابق، قال الجنرال جون هايتن، نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية، إنه في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، فإن العالم سيواجه عواقب وخيمة.

المصدر: RT

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