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رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لأول مرة أن لديه ستة أطفال

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رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لأول مرة أن لديه ستة أطفال
Globallookpress
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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ذكرت صحيفة "الغارديان" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد للمرة الأولى أن لديه الآن ستة أطفال.

وجاء تأكيد جونسون بعد تكهنات طويلة لوسائل الإعلام البريطانية حول عدد أطفاله بالضبط، وقد صرح مرارا أنه لن يناقش حياته الشخصية وأطفاله.

وفي حوار مع صحفيين من شبكات مختلفة، رد جونسون على سؤال لتأكيد ما إذا كان لديه بالفعل ستة أطفال في الوقت الحالي بالقول "نعم".

وفي مايو المنصرم أصبح معروفا أن جونسون وخطيبته كاري سيموندز تزوجا في حفل سري وأنجبا طفلا بالفعل، وقبلها في نهاية أبريل 2020 أنجب جونسون وسيموندز ابنا اسمه ويلفريد. بالإضافة إلى ذلك، لدى جونسون أربعة أطفال بالغين من الزواج من المحامية مارينا ويلر.

المصدر: "الغارديان"

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