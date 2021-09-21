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رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية: لم أحصل على تأشيرة سفر إلى نيويورك والسبب مجهول

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رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية: لم أحصل على تأشيرة سفر إلى نيويورك والسبب مجهول
Sputnik Ramil Sitdikov
ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي
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أعلن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي أنه لم يحصل - ولسبب مجهول - على تأشيرة سفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وفي تصريحات صحفية شدد سلوتسكي على أنه الوحيد بين أعضاء الوفد الروسي الذي لم يحصل بعد على التأشيرة، مشيرا إلى أن احتمال حصوله عليها قبيل الرحلة مباشرة ضئيل جدا. وأضاف أن السفارة الأمريكية لم تشرح سبب هذا التأخر.

ولم يستبعد البرلماني الروسي إمكانية ارتباط الأمر بإدراج اسمه في القوائم السوداء الأمريكية، "شأنه شأن العديد من السياسيين الروس الآخرين".

وتابع: "لكن العقوبات المفروضة خارج إطار الأمم المتحدة لا تعطي الولايات المتحدة حقا لحجب وصول مسؤولين روس إلى جلسات المنظمة الدولية الكبرى". وذكر أن الحديث يدور عن "عدم تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها كدولة مقر منظمة الأمم المتحدة، وهو دورة جديدة من حرب التأشيرات".

ولفت سلوتسكي إلى أنها ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الولايات المتحدة تجاوزات في موضوع صدور التأشيرات، "الأمر الذي يدفع إلى التساؤل مرة أخرى عما إذا كان من مصلحة الأمم المتحدة التمسك باتخاذ نيويورك مقرا لها".

وبدأت أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 14 سبتمبر. وانطلقت ضمن إطار اليوم الثلاثاء المناقشة السياسية العامة بما يعرف بالأسبوع الرفيع المستوى الذي يختتم في 27 سبتمبر.

 

المصدر: "تاس"

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