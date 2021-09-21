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مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية للجيش الهندي في كشمير

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مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية للجيش الهندي في كشمير
press24.in
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أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مروحية عسكرية في الشطر المسيطر عليه من قبل الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأفاد بأن الحادث وقع داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، دييندير اناند للصحفيين، إن الطيارين أصيبا بشدة جراء الحادث وجرى إجلاؤهما إلى أقرب منشأة طبية ولكن توفيا متأثرين بجراحهما.

وأعرب الجيش الهندي عن حزنه إزاء الحادث وتعاطفه مع أسرتي الطيارين.

وذكر مسؤولون إن الضباب المفرط في المنطقة قلل من الرؤية في المنطقة، ما أدى إلى وقوع الحادث.

المصدر: وكالات

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