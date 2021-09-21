انطلاق المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

انطلقت في نيويورك اليوم الأسبوع الرفيع المستوى ضمن إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بإلقاء الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كلمة حدد فيها أهداف المجتمع الدولي.

ودعا غوتيريش في كلمته الدول إلى تجاوز "الحواجز الستة" التي تعرقل - بحسبه - تنمية البشرية وتحول دون بلوغها المستوى اللائق بها، ألا وهي: غياب السلام؛ التغير المناخي؛ عدم المساواة بين الدول، بما في ذلك في توزيع لقاحات كورونا؛ المشكلات الجنسانية؛ غياب العدالة في توفير وصول الناس إلى خدمة الإنترنت.

وفي كلمته دعا غوتيريش إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء النزاعات المسلحة في أفغانستان واليمن وليبيا وميانمار وسوريا وغيرها من أنحاء العالم.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى خطورة "عودة الانقلابات"، مضيفا أن غياب الوحدة في صفوف المجتمع الدولي "لا يساعد" في حل المشكلات القائمة.

كما أشار إلى استحالة التصدي للتحديات الاقتصادية الجدية في ظروف التنافس بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين.

المصدر: "تاس"