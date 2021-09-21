سفارة تركمانستان في موسكو تنفي تقارير عن تدهور صحة رئيس الدولة

نفت سفارة تركمانستان في موسكو، اليوم الثلاثاء، تقارير عن تدهور الحالة الصحية لرئيس جمهورية تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف.

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وقالت البعثة الدبلوماسية في تعليق منها على أنباء عن دخول الرئيس التركمانستاني في غيبوبة: "ادعاءات بعض وسائل الإعلام عن تدهور صحة رئيس تركمانستان غير موثوقة، وغير صحيحة على الإطلاق".

وأضافت السفارة أن الرئيس قربان قولي بردي محمدوف أجرى عبر الفيديو، أمس الاثنين، اجتماعا موسعا لمجلس الوزراء تناول "مناقشة القضايا الحيوية من حياة الدولة وبحث مشاريع عدد من الوثائق".

المصدر: "نوفوستي"