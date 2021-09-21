صحفي بريطاني يعلق على مسألة رياضية طرحها رئيس الحكومة الروسية على طلاب مدرسة

أعرب الكاتب ومحلل صحيفة "غارديان" البريطانية، أليكس بيلوس، عن إعجابه بالمسألة الرياضية التي طرحها رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على طلاب إحدى المدارس الثانوية.

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وبمناسبة "يوم المعارف" 1 سبتمبر، زار ميشوستين درسا للرياضيات في الصف الحادي عشر من مدرسة "بيوتر كابيتسا" لعلوم الفيزياء والتقنيات بضواحي موسكو، حيث طرح على طلابه مسألة كان مطلوبا فيها إسقاط عمود من نقطة على الدائرة إلى قطرها، دون اللجوء إلى أي أدوات قياس.

واعتبر بيلوس أن هذا الشرط الأخير هو الذي يعطي المسألة "جمالا خاصا". وذكر الصحفي والكاتب البريطاني هذا أنه كمؤلف عدد من كتب الرياضيات، يجد كون هذه المسألة الصعبة مطروحة من قبل "أحد أكبر الساسة الروس نفوذا" (يقصد ميشوستين) أمرا طريفا.

وفي نهاية مقالته كشف الكاتب البريطاني عن حل المسألة.

المصدر: "نوفوستي"