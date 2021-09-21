الكرملين يعلق على قرار المحكمة الأوروبية حول وفاة ضابط الاستخبارات السابق ليتفينينكو

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بيان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول "مسؤولية" روسيا عن مقتل ضابط الاستخبارات السابق، ألكسندر ليتفينينكو، لا أساس.

وأكد بيسكوف أن الكرملين ليس مستعدا للاستماع إلى مثل هذه القرارات.

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "من غير المحتمل أن تتمتع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالسلطة أو القدرات التكنولوجية للحصول على معلومات حول هذا الموضوع. تعلمون أنه لا توجد حتى الآن نتائج لهذا التحقيق، لذا فإن الإدلاء بهذه التصريحات، على الأقل لا أساس لها من الصحة، ونحن لسنا مستعدين للاستماع إلى ذلك".

في وقت سابق، حملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا المسؤولية عن وفاة ضابط الاستخبارات الروسي السابق، ألكسندر ليتفينينكو، زاعمة أن روسيا لم تجر تحقيقا داخليا جديا في مقتله.

هذا وقد نفت موسكو مرارا تورطها في مقتل ليتفينينكو.

توفي ضابط الاستخبارات السابق ألكسندر ليتفينينكو، الذي فر من روسيا إلى بريطانيا في نوفمبر 2006 ، بعد فترة وجيزة من حصوله على الجنسية البريطانية.

بدأت صحته تتدهور بعد لقائه مع رجل الأعمال الروسي أندريه لوغوفوي، ودميتري كوفتون وشرب الشاي معا.

وبعد وفاته كشفت الفحوصات البريطانية عن وجود كمية كبيرة من البولونيوم 210 المشع في جسم ليتفينينكو.

وبحسب السلطات البريطانية فإن لوغوفوي هو المتهم الرئيسي في قضية ليتفينينكو، وهو ما ينفيه ويصف المحاكمة بـ "المهزلة المسرحية".

كذلك صرحت موسكو في أكثر من مناسبة بأن القضية الجنائية مسيسة وأن عملية التحقيق لم تكن شفافة.

المصدر: نوفوستي