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باقري يدعو القوات العسكرية الأمريكية إلى عدم السماح باستغلالهم "كحطب معارك مفتعلة"

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باقري يدعو القوات العسكرية الأمريكية إلى عدم السماح باستغلالهم
رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري إنه على "القوات العسكرية الأمريكية ألا تسمح لحكام بلادها الفاقدين للتعقل باستغلالها كحطب معارك مفتعلة".

وأضاف باقري، اليوم الثلاثاء: "المسرحية الغربية الصهيونية والادعاءات الكاذبة بأنهم دعاة سلام تتناقض مع بشاعة الجرائم التي ترتكبها أمريكا في مختلف بقاع العالم و الاستثمارات و الأموال التي تخصصها القوى العالمية للأغراض العسكرية لا تحمل إشارات عن السعي وراء السلام".

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وأكد باقري أن السلام الدائم يمكن أن يتحقق و ليس بعيد المنال شريطة أن "نسعى وراء العدالة خارج نطاق السلطة الأمريكية".

المصدر: RT

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