باقري يدعو القوات العسكرية الأمريكية إلى عدم السماح باستغلالهم "كحطب معارك مفتعلة"
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري إنه على "القوات العسكرية الأمريكية ألا تسمح لحكام بلادها الفاقدين للتعقل باستغلالها كحطب معارك مفتعلة".
وأضاف باقري، اليوم الثلاثاء: "المسرحية الغربية الصهيونية والادعاءات الكاذبة بأنهم دعاة سلام تتناقض مع بشاعة الجرائم التي ترتكبها أمريكا في مختلف بقاع العالم و الاستثمارات و الأموال التي تخصصها القوى العالمية للأغراض العسكرية لا تحمل إشارات عن السعي وراء السلام".
وأكد باقري أن السلام الدائم يمكن أن يتحقق و ليس بعيد المنال شريطة أن "نسعى وراء العدالة خارج نطاق السلطة الأمريكية".
المصدر: RT
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