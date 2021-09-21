السعودية تشارك إلى جانب قوات إماراتية ومصرية بتدريب رباعي مع العمليات الخاصة اليونانية (صور)

تشارك القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية في تمرين رباعي يضم الإمارات ومصر واليونان.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية وصلت إلى اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته اليوم الثلاثاء.

وصول مجموعة القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الرباعي للعمليات الخاصة إلى #اليونان؛ الذي يهدف لتعزيز التعاون، ورفع مستوى الجاهزية.https://t.co/ItbQtDFG7J#واس_عامpic.twitter.com/ISJz3KOjy8 — واس العام (@SPAregions) September 20, 2021

وبحسب "واس"، فإن هذا التمرين يهدف إلى "تعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة"، ويأتي بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية، مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.







المصدر: "واس"