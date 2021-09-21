 
مباشر

السعودية تشارك إلى جانب قوات إماراتية ومصرية بتدريب رباعي مع العمليات الخاصة اليونانية (صور)

أخبار العالم

السعودية تشارك إلى جانب قوات إماراتية ومصرية بتدريب رباعي مع العمليات الخاصة اليونانية (صور)
AP Amr Nabil
عناصر من القوات السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc1z

تشارك القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية في تمرين رباعي يضم الإمارات ومصر واليونان.

إقرأ المزيد
اليونان ترسل منظومة باتريوت إلى السعودية
اليونان ترسل منظومة باتريوت إلى السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية وصلت إلى اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته اليوم الثلاثاء.

وبحسب "واس"، فإن هذا التمرين يهدف إلى "تعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة"، ويأتي بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية، مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.


المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا