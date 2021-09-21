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مصادر إعلامية: يجري التصدي لمحاولة الانقلاب في السودان بمنطقة سلاح المدرعات

فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

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فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل
Sputnik
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، يوم الإثنين، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح لو دريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له، سيعقد في 12 نوفمبر، ويهدف إلى ضمان  تنفيذ جدول الانتخابات، وبحث خروج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

ويتزامن إعلان باريس عن المؤتمر الدولي مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات في نهاية ديسمبر المقبل، وبروز خلافات جديدة بين أطراف النزاع الليبي.

المصدر: لوفيغارو

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