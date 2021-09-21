بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc01
قال سكان محليون إن تدفقات الحمم البركانية دمرت مئات المنازل في جزيرة بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، وإن عواقب هذه الكارثة قد تكون أكثر بكثير مما يكتبون عنها في وسائل الإعلام.
وتقول السلطات إن 130 منزلا تضرر، في حين يقول السكان المحليون إن الكارثة وحجم الأضرار أكبر بكثير مما هو معلن.
وبدأ ثوران سلسلة جبال كومبر فيجا البركانية، في بلدية إل باسو، بعد ظهر يوم 19 سبتمبر.
وقبل ذلك، سجل المعهد الجغرافي الوطني الإسباني زيادة في النشاط الزلزالي ووقوع أكثر من 25 ألف زلزال خفيف في الجزيرة خلال أسبوع.
وبحسب آخر المعطيات، تضرر أكثر من مائة منزل، واضطر خمسة آلاف شخص إلى إخلاء منازلهم.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.