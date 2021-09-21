أردوغان يرتكب خطأ خلال عرضه كتابه الجديد (فيديو)

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو يظهر وقوع الرئيس رجب طيب أردوغان في خطأ خلال تقديمه كتابه الجديد "عالم أكثر عدلا ممكن".

وخلال عرض نسخ الكتاب المترجمة إلى لغات غير التركية، أخطأ الرئيس التركي بقوله "كما ترون، هذه النسخة باللغة الإنجليزية"، في حين أنه كان يحمل النسخة الفرنسية.

وتسبب مقطع الفيديو الذي وثق خطأ أردوغان في ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت بين السخرية والانتقاد.

ويتحدث أردوغان في كتابه عن إمكانية إقامة العدالة في العالم عن طريق إلغاء حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، "حتى يصبح المحق قويا وليس القوي هو المحق".

Erdoğan, kendi yazdığı kitabın Fransızca çevirisini göstererek "Görüldüğü gibi bu da İngilizcesi" dedi. — ABC Gazetesi (@abcgazete) September 19, 2021

المصدر: "زمان"