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عالم نرويجي: يمكن وضع كورونا في صف واحد مع الأمراض المعدية الموسمية

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عالم نرويجي: يمكن وضع كورونا في صف واحد مع الأمراض المعدية الموسمية
Sputnik NIAID-RML
عناصر لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
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اعتبر نائب مدير معهد الصحة العامة النرويجي، غير بوهولم، أنه يمكن في الظروف الحالية وضع فيروس كورونا في صف واحد مع الأمراض المعدية الموسمية.

وقال بوهولم، حسبما نقلته صحيفة "Verdens Gang": "نحن حاليا في مرحلة جديدة يجب علينا فيها أن ننظر إلى فيروس كورونا كأحد الأمراض التنفسية ذات التغيرات الموسمية".

وأشار إلى أن معظم الناس الذين يدخلون ضمن فئة الخطر ملقحون، لهذا السبب أصبحت المستشفيات في الآونة الأخيرة غير مليئة بالمرضى.

وشدد مع ذلك على أن هذا الأمر لا يعني أن الجائحة انتهت لأن حملات التطعيم في الدول النامية لا تغطي أعدادا كافية من الناس.

المصدر: وكالات

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