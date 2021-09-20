إسرائيل تحدث قائمة "البلدان الحمراء" الخاصة بكورونا

قامت وزارة الصحة الإسرائيلية، بتحديث قائمة "الدول الحمراء" التي لا يمكن السفر إليها، وذلك في ظل تزايد معدلات الإصابة بكورونا، وأضافت إلى اللائحة بلغاريا والبرازيل وتركيا.

وعليه، سيحظر السفر إلى هذه الوجهات، حتى بالنسبة للمتطعمين والمتعافين (باستثناء أولئك الذين حصلوا على موافقة من لجنة الاستثناءات)، وسيتم فرض الحجر الصحي على جميع العائدين من هذه البلدان.

وقالت وزارة الصحة إنه اعتبارا من يوم الإثنين 27 سبتمبر المقبل، ستخرج المكسيك من قائمة البلدان الحمراء وتنتقل إلى قائمة البلدان البرتقالية.

كما قامت الوزارة بتحديث قائمة الدول الصفراء التي على العائدين منها الالتزام بالحجر الصحي أو الحصول على نتيجة سلبية بعد العودة منها. وتضم القائمة النمسا وأوروغواي والبحرين والجابون وهونغ كونغ وتايوان ونيوزيلندا والصين وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وقبرص.

يذكر أن الشخص الذي تم تطعيمه أو المتعافي الذي عاد من بلد برتقالي عليه الالتزام بالحجر الصحي حتى يتم الحصول على نتيجة PCR سلبية خلال 24 ساعة من دخوله، بشرط أن يتم تطعيمه بالجرعة الثالثة.

المصدر: i24news