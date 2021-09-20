ولادة الحفيدة 12 لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

Reuters الأميرة بياتريس في حفل زفافها العام الماضي

أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، أنجبت طفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي موتزي.

وتعد المولودة التي لم يعلن عن اسمها بعد الحفيدة الثانية للأمير أندرو الذي يلاحقه القضاء بعد ادعاء ضده من أمريكية تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا، وهي اتهامات ينفيها الابن الثاني للملكة إليزابيث.

وتأتي المولودة الجديدة في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب خلافة عرش إنكلترا. وهي الطفلة الـ 12 من أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، بعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغن ماركل في يونيو الماضي.

وتزوجت بياتريس (33 عاما) العام الماضي من إدواردو مابيلي موتزي (37 عاما) الذي له طفل من علاقة سابقة.

المصدر: "أ ف ب"