مجلس الدفاع الفرنسي ينعقد غدا في الإليزيه على خلفية أزمة الغواصات

أفادت قناة BFMTV بأن مجلس الدفاع الفرنسي سينعقد عند الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء في قصر الإليزيه، على خلفية أزمة الغواصات.

وقالت مصادر الإليزيه للقناة إن "وزير الخارجية جان إيف لودريان سيكون حاضرا في الاجتماع إلى جانب وزيرة الدفاع فلورانس بارلي".

ولفتت القناة إلى أن المصادر لم تؤكد حضور السفراء الذين تم استدعاؤهم من واشنطن وكانبيرا في الاجتماع.

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ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، يوم الخميس الماضي، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" وقرار" على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: BFMTV + RT