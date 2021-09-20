رئيس البرلمان الأوروبي في المستشفى بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي
Sputnik Alexey Vitvitsky
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وضع رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي في مستشفى بمدينة ستراسبورغ الفرنسية بعد أن شخصت إصابته بالتهاب رئوي، حسبما أخبر مكتبه الإعلامي اليوم الاثنين.
وأوضح المكتب في بيان أن ساسولي البالغ 65 سنة من عمره تلقى العلاج المناسب وأنه في حالة "جيدة"، مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي وسط الدورة العامة للبرلمان الأوروبي.
ووردت سابقا تقارير بأن نتيجة الفحص للكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له رئيس البرلمان الأوروبي جاءت سلبية.
المصدر: "نوفوستي"
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