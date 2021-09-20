"ديكتاتور السلفادور".. تغيير صفة نجيب بوكيلة على "تويتر"

تغيرت صفة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في النبذة التعريفية على موقع "تويتر" إلى "ديكتاتور السلفادور"، اليوم الاثنين.

ولا يزال مجهولا ما إذا غيّر الرئيس صفته بنفسه أم تم اختراق حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

Twitter screenshot

ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا في السلفادور قرارا يمهد الطريق أمام ترشح بوكيلة، الذي يتولى منصب رئيس السلفادور منذ 2019، لولاية رئاسية جديدة في 2024، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل المعارضة والولايات المتحدة.

ويتهم المعارضون بوكيلة بأنه يسعى للاستيلاء على السلطة من خلال الحد من استقلالية السلطة القضائية.

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وفي 15 سبتمبر الجاري جرت في عاصمة السلفادور مظاهرات احتجاجا على قرار المحكمة المذكور، وكذلك قرار سلطات السلفادور اعتماد عملة "بيتكوين" الرقمية كأداة للدفع في البلاد.

ووصف المحتجون نجيب بوكيلة بـ "الديكتاتور"، فيما رفض الرئيس تلك الاتهامات، قائلا إنهم "يحاربون ديكتاتورية غير موجودة".

وفي مارس الماضي أكد بوكيلة أن "السلفادور لن تكون ديكتاتورية، خلافا لما يحاول بعض النشطاء والمحللين والصحفيين والسياسيين غير المنتخبين إقناع الناس به".

المصدر: وكالات