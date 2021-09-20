سلطات السويد توضح سبب منع أبوين من إطلاق اسم فلاديمير بوتين على مولودهما

قال مسؤولو السجل المدني في السويد إن سبب منع أبوين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين، هو أن هذا الاسم يندرج ضمن فئة محظورة من الأسماء الأولى "غير اللائقة".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في الحالة المدنية السويدية قولهم إن "الاسم الأول لا يجب أن يؤدي إلى الإساءة أو التسبب في إزعاج للشخص الذي يحمله، أو يكون غير مناسب لأي سبب من الأسباب".

من جانبها أوضحت مصلحة الضرائب السويدية أن "الألقاب العائلية ليست مناسبة كأسماء أولى، وهذا ينطبق أيضا على الأسماء التي تشبه الألقاب".

يذكر أن السلطات السويدية المختصة منعت في وقت سابق من هذا الشهر زوجين سويديين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين.

المصدر: "أ ف ب" + "لوفيغارو"