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محكمة أمريكية ترفض طلب الإفراج عن السجين الروسي ياروشينكو

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محكمة أمريكية ترفض طلب الإفراج عن السجين الروسي ياروشينكو
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قسطنطين ياروشينكو
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رفضت محكمة الدائرة الجنوبية لولاية نيويورك الأمريكية طلب الإفراج عن الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو من السجن بسبب حالته الصحية.

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ونقلت وكالة "تاس" عن أليكسي تاراسوف، محامي المواطن الروسي السجين، قوله إن "القرار جاء سلبيا". وبحسب المحامي فقد قررت المحكمة أنه على الرغم من معاناة ياروشينكو من أمراض مزمنة عدة فـ "لا توجد ظروف مهيئة للإفراج عنه في المرحلة الراهنة".

وتم احتجاز الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو أوائل يونيو 2010 في عاصمة ليبيريا مونروفيا، ثم نقل سرا إلى نيويورك.

وفي سبتمبر عام 2011 أدانت محكمة أمريكية ياروشينكو بتهمة ضلوعه في التخطيط لتهريب دفعة كبيرة من الكوكايين. وتم احتجاز الطيار الروسي في ليبيريا في مايو عام 2010. وأعلن عملاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية آنذاك أنهم كشفوا عن نوايا إجرامية للمواطن الروسي. وكانت هذه أول حالة احتجاز مواطن روسي من قبل المخابرات الأمريكية في أراضي دولة ثالثة ونقله سرا إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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