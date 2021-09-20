بيانات: العنف المسلح في الولايات المتحدة في تصاعد مستمر

كشفت بيانات جديدة، أن العنف المسلح في جميع أنحاء الولايات المتحدة "في تصاعد مستمر"، مشيرة إلى أن العام الحالي في طريقه ليكون "أحد أكثر الأعوام دموية على الإطلاق".

ووفقا للبيانات الجديدة التي تم جمعها ونشرها بواسطة أرشيف عنف الأسلحة (GVA)، سجلت الولايات المتحدة في عام 2021 ما مجموعه 14723 جريمة قتل وجرائم إطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من القتلى حتى الآن.

وبعد تسجيل 15454 حالة وفاة جراء العنف المسلح في عام 2019، سجلت حالات الوفاة ارتفاعا في العام الماضي 2020 إلى أكثر من 19000، بزيادة قدرها 26 في المائة.

وأفاد GVA بأن أحداث إطلاق النار الجماعي تحدث بشكل أكثر شيوعا، حيث تم الإبلاغ عن 510 عمليات إطلاق نار جماعي منذ يناير 2021 و41 حالة إطلاق نار جماعي تم الإبلاغ عنها في أول 19 يوما من شهر سبتمبر الحالي.

المصدر: The Hill