بوتين ونظيره الكازاخستاني يبحثان التطورات الإقليمية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مخرجات القمة الأخيرة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شانغهاي للتعاون، وفق جاء في بيان للكرملين.

وأوضح البيان أن الرئيسين "أعربا عن ارتياحهما للاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وأضاف أن "قاسم جومارت توكاييف هنأ فلاديمير بوتين على النجاح في إجراء انتخابات نواب مجلس الدوما".

كما جاء في البيان أن قاسم جومارت توكاييف أعرب أيضا "عن تعازيه فيما يتعلق بالمأساة التي وقعت في جامعة بيرم، كما طلب فلاديمير بوتين بدوره أن ينقل الرئيس الكازاخستاني كلمات التعاطف إلى عائلات قتلى حادث إطلاق النار في ألماتي".

المصدر: "نوفوستي"