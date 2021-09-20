مقتل 5 أشخاص في كازاخستان بينهم عنصرا أمن في حادث إطلاق نار

لقي 5 أشخاص في مدينة ألماتي الخازاخستانية، مصرعهم اليوم الاثنين، بينهم عنصرا أمن جراء إطلاق نار.

وذكرت الشرطة في بيان، اليوم الاثنين، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أمر المحكمة بالإخلاء في أحد المنازل الخاصة، فعمد أحد سكان المنزل (من مواليد 1967) إلى فتح النار باتجاههم ما أدى إلى سقوط 5 قتلى بينهم بينهم ضابطان في الشرطة.

المصدر: نوفوستي